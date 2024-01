Trubin é o guarda-redes das sete principais ligas europeias com maior percentagem de defesas

O talento de Trubin tem estado à vista de todos nos jogos do Benfica e agora os números mostram que é mesmo o guarda-redes das sete principais ligas europeias com maior percentagem de defesas. De acordo com o portal de dados estatísticos 'Data MB', o guardião ucraniano defende 85,7 por cento dos remates que são dirigidos à baliza que defende. Um número superior aos de Diogo Costa, do FC Porto, e Adán, do Sporting.O internacional português, na Liga, não vai além dos 73,3 por cento, enquanto Adán não passa dos 63 por cento de defesas realizadas na prova. Neste capítulo, é Trubin que se destaca, tendo, por agora, o melhor registo dos principais campeonatos europeus.O ucraniano, de 22 anos, revela-se assim uma aposta ganha por parte dos responsáveis benfiquistas, que o contrataram ao Shakhtar Donetsk, no verão, por 10 milhões de euros. Na presente temporada, o guarda-redes sofreu 20 golos, em 23 partidas disputadas com a camisola dos encarnados. De referir, contudo, que foi na Champions que sofreu mais de metade dos golos. Em apenas seis partidas disputadas, sofreu 11 golos. No campeonato, consentiu seis, em 13 partidas disputadas.