Trubin entra para a História

Apesar da juventude e do pouco tempo de Benfica, Anatoliy Trubin já ocupa um lugar entre os ilustres protetores de redes do emblema encarnado. Ao sacudir o penálti de Samuel Essende, o ucraniano de 22 anos tornou-se no primeiro guarda-redes do Benfica a defender três castigos máximos numa só edição da Liga, depois de ter feito o mesmo nos desafios diante de Portimonense e Casa Pia. Aliás, há 40 anos que um guardião das águias não se impunha em penáltis duas vezes no mesmo campeonato. O último a consegui-lo fora o 'eterno' Manuel Bento, uma lenda do futebol português.