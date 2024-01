Trubin entre os signatários de carta para Macron a pedir exclusão de russos e bielorrussos de Paris'2024

O guarda-redes encarnado Anatoly Trubin é um dos cerca de 200 atletas ucranianos signatários de uma carta aberta na qual é feito o apelo ao presidente francês Emmanuel Macron para que atletas russos e bielorrussos sejam impedidos de participar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano, a realizar em Paris.





Na missiva, que começou com 80 signatários e tem agora 192, e que tem também como destinatários o presidente da câmara de Paris, a ministra do desporto francesa e outros organizadores do evento, lembra-se o conflito em curso entre os dois países e também o facto de vários atletas russos e bielorrussos não terem expressado a sua oposição ao conflito."Em julho de 2024, os Jogos Olímpicos vão começar em Paris. Nós, atletas ucranianos, queremos o vosso apoio na luta pela manutenção dos princípios olímpicos, prevenindo que atletas de estados terroristas participem. Nenhum atleta desses países falou publicamente contra os assassinatos, contra o genocídio do povo ucraniano durante a guerra", pode ler-se na carta, na qual é reforçada a oposição ao estatuto neutral 'aberto' como possibilidade a alguns atletas russos.A missiva apresenta inclusivamente alguns exemplos de atletas aos quais foi atribuído esse estatuto, mas que segundo os dados apresentados têm feito parte da propaganda russa, tais como Vladislav Larin, Zaurbek Sidakov e Zaur Uguiev.