Trubin focado no Benfica mas a sonhar com a paz em Donetsk

O guarda-redes Anatoliy Trubin continua a trabalhar no sentido de merecer a confiança de Roger Schmidt, que tem apostado em Samuel Soares para ocupar a baliza do Benfica. Contratado neste mercado ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros (mais 1 em objetivos), o jovem internacional ucraniano não esquece o conflito que continua a ensombrar o seu país e neste domingo fez questão de assinalar uma data relevante para a cidade onde nasceu há 22 anos.Trubin publicou na sua conta de Instagram uma fotografia sua com três amigos de infância, todos sentados com o estádio do Shakhtar em fundo (o benfiquista surge à esquerda). "Nesta fotografia, eu e os meus amigos estamos a sonhar com a Liga dos Campeões, com as bolas de ouro e com os clubes europeus. Ninguém pensou que alguma vez sonharíamos em regressar ao mesmo sítio e não saber o que é a guerra. Eu sei que os sonhos se realizam. Acredito que este se realizará em breve", escreveu o guardião, mostrando-se grato à terra natal: "Lá dei os meus primeiros passos, sonhei, aprendi e cometi erros. Lá eu dei o primeiro e mais importante passo no longo caminho do meu sonho. Feliz Dia da Cidade, Donetsk!"