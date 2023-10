Trubin foi MVP da Ucrânia mas macedónios desvalorizam defesas: «Só rematámos na direção dele»

View this post on Instagram A post shared by ?????¨????? ????????? ??????? (@uafukraine)

De novo com o estatuto de dono da baliza da Ucrânia, Anatoliy Trubin de muito valeu esta tarde. Caso para se dizer mesmo que, não fosse o benfiquista, e os três pontos que os ucranianos acabaram por conquistar frente à Macedónia do Norte corriam risco. É que o guardião travou vários remates perigosos, nessa vitória por 2-0 no Grupo C de apuramento para o Europeu de 2024. Consequência disso, o jovem guardião acabou por ser eleito o Homem do Jogo.Minutos depois de os homens de Serhiy Rebrov terem inaugurado o marcador (30'), por intermédio de Sudakov, já Trubin evitava o empate. Aos 37', por exemplo, o jovem guarda-redes deu nas vistas com duas intervenções consecutivas. Mais tarde, aos 53', voltou a segurar o 1-0 após um belo remate cruzado de Churlinov. Os ucranianos, nas bancadas do Generali Arena, na Rep. Checa, festejavam como de um golo se tratasse.Só para lá dos 90 (aos 90'+6) é que a Ucrânia respirou de alívio. Depois das boas intervenções de Trubin, Karavaev fechou o resultado em 2-0 com um golo de longe, aproveitando o facto de Dimitrievski estar adiantado. Dimitrievski que, importa dizer, também evitou várias vezes o golo da equipa ucraniana.No final do encontro, o guarda-redes, de 22 anos, recebeu o prémio cuja eleição foi promovida pela federação ucraniana. Trubin recolheu 36% dos votos, ficando à frente de Sudakov (28%) e Mykhailo Mudryk (21%).Do lado dos adversários de Trubin, Ezgan Alioski avaliou a exibição do guarda-redes. "Trubin? Não sei se ele é o melhor jogador em campo, mas fez um ótimo trabalho. Fez várias defesas. A felicidade estava do seu lado. É um grande guarda-redes, não sei se o posso comparar a Stole Dimitrievski... Não estou pronto para elogiar muito o Trubin, porque apenas atirámos na direção dele e foi fácil para ele defender", disse.