Trubin lança apelo: «Precisamos de estar mais unidos do que nunca»

Anatoly Trubin reagiu ao empate do Benfica com o Farense (1-1), na última sexta-feira, apelando à união. "Estou muito agradecido aos adeptos. Neste momento, precisamos de estar mais unidos do que nunca", escreveu o guarda-redes ucraniano, na sua conta no Instagram."Sempre lutamos pelo melhor para a equipa, por isso ontem saímos insatisfeitos do jogo. Em momentos como este é importante recompormo-nos, reagir com dedicação, persistência e continuar o trabalho", acrescentou Trubin.