Trubin mais perto do Benfica: águias já formalizaram proposta de 10M€

Benfica are close to completing Anatolij Trubin deal! Official bid submitted to Shakhtar: €10m fixed fee plus €1m add-ons #Benfica



Deal also included 40% sell-on clause to Shakhtar.



First contacts revealed four days ago, deal now on the verge of being done. pic.twitter.com/E2yAPFSTac — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

Anatoliy Trubin está mais perto de ser reforço do Benfica. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a SAD das águias já formalizou junto do Shakhtar Donetsk uma proposta de 10 milhões de euros, mais 1 milhão consoante objetivos, com o clube da Ucrânia a ficar com direito a 40% do valor de uma futura transferência.Esta é uma oferta que, no fundo, confirma o plano que o Benfica tinha para convencer o Shakhtar a libertar o guarda-redes. O clube de Donetsk pretendia um valor total a rondar os 20 milhões de euros, mas as águias incluem agora esta percentagem generosa para conseguirem garantir o guarda-redes, de 22 anos, por um preço bem mais baixo.O internacional ucraniano, que termina contrato na próxima temporada, também encara esta possível mudança com satisfação, já que está agradado com o projeto do Benfica.O Shakhtar também já não conta com o jovem, como ficou ontem demonstrado no particular frente ao Tottenham. Pyatov, o guardião titular, saiu lesionado mas quem entrou foi o outro guarda-redes, Riznyk. Trubin não saiu do banco, como nas duas primeiras rondas da liga ucraniana.