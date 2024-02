Trubin no palco da estreia

Trubin é o dono inquestionável da baliza do Benfica e na próxima quinta-feira vai regressar a Vizela, palco onde fez a estreia pelas águias. A 16 de setembro do ano passado, após a pausa para as seleções, Schmidt lançou o ucraniano e este agarrou o lugar com unhas e dentes – só falhou o jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, com o Lusitânia –, sendo que agora ninguém questiona sequer a opção dos encarnados.

Ainda na receção ao Gil Vicente, Trubin somou 37 tentativas de passe e só falhou 4 (sem perigo), tantos quantos os passes progressivos que completou com sucesso. Esses lances permitiram à equipa reduzir em mais de 25% a distância inicial para a baliza adversária.