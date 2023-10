Trubin promete luta até final pelos 'oitavos' da Champions

Trubin foi a grande figura do Benfica no terreno do Inter Milão, mas não conseguiu evitar a segunda derrota das águias na presente edição da Liga dos Campeões. Mas, apesar deste arranque em falso, o jovem guarda-redes ucraniano acredita que a equipa irá conseguir garantir a presença nos oitavos-de-final da prova milionária. "Iremos lutar até ao fim", escreveu nas redes sociais o guardião que chegou à Luz em agosto.

Também o capitão Nicolás Otamendi deixou uma mensagem de ânimo para os benfiquistas, depois do desaire com os nerazzurri. "Ainda há muito jogo pela frente. Nunca nada foi impossível e as derrotas servem para tirares uma lição. Por isso, vamos seguir juntos com a força e uma mentalidade positiva", sublinhou o internacional argentino, tendo recebido um comentário do compatriota e ex-Benfica, Enzo Fernández: "Vamos capitão!"