Trubin: «Uma vitória muito importante para toda a Ucrânia»

O guarda-redes Trubin recorreu ao Instagram para agradecer todo o apoio que a seleção ucraniana recebeu, em Praga, no triunfo (2-0) sobre a Macedónia do Norte."Uma vitória muito importante para toda a Ucrânia. Mostrou que é uma equipa, uma nação! Todos na seleção colocados ao máximo. Cada jogador contribuiu para tal resultado. Cada fã compartilhou uma poderosa energia de apoio cononsco. Vocês são simplesmente incríveis. Obrigado a todos por esta noite", escreveu o jovem do Benfica, que foi considerado o MVP do jogo.