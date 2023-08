Turcos dizem que o Fenerbahçe "está a caminho de tornar-se no Benfica dos Balcãs"

O jornal turco 'Sporx' dá esta terça-feira destaque à mudança de estratégia recente do Fenerbahçe, num artigo no qual revela que a nova abordagem do clube de Istambul é inspirada naquilo que o Benfica tem feito nos últimos anos. É mesmo referido que o Fenerbahçe está "a caminho de se tornar no 'Benfica dos Balcãs'" mercê da estratégia aplicada pelo presidente Ali Koç, e que essa mesma nova abordagem estará já a merecer maior atenção dos maiores clubes da Europa, que enviam de forma regular olheiros para ver os jogos da equipa.Um dos maiores exemplos dos resultados desta mudança de paradigma foi a recente venda de Arda Güler para o Real Madrid, mas também outros jogadores que passaram pelo clube e que agora estão noutro nível, como Min Jae Kim (Bayern Munique), Eljif Elmas (Nápoles) ou Altay Bayindir, que vai rumar ao Manchester United. A ideia, escreve o 'Sporx', é continuar a potenciar talento e vender jogadores do atual plantel, como o português Miguel Crespo, um dos elementos que tem estado em destaque desde que chegou ao clube em 2021.A admiração do Fenerbahçe e do seu presidente não é algo novo e estes resultados acabam por surgir no seguimento da estratégia que Koç lançou numa entrevista em 2019. "Estamos atrás em todos os aspetos. Temos uma visão, um sonho nas nossas mentes. Tanto em termos de infraestruturas, academia, uso de tecnologia. Mas isso leva tempo. Não são coisas que vão acontecer de hoje para amanhã. Estamos no caminho certo. Vejo o Benfica como um exemplo na Europa. A estrutura é muito similar ao Fenerbahçe, têm mais de 100 mil sócios. É mais do que um clube desportivo. Tinha muitas dúvidas, estava numa situação complicada. Agora tem uma academia formidável, que vende. É um clube que funciona muito bem, que pagou todas as suas dívidas com os seus jogadores", disse há quatro anos o líder do histórico clube de Istambul, que neste defeso já garantiu mais de 50 milhões de euros em vendas.