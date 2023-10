UEFA proíbe adeptos do Benfica em San Siro

A utilização de engenhos pirotécnicos tem sido recorrente e gerado contrariedades aos encarnados. Aliás, no próximo jogo, o Benfica não poderá contar com adeptos nas bancadas de San Siro precisamente por esse motivo.É que a 19 de abril deste ano, no empate (3-3) com o Inter na 2.ª mão dos ‘quartos’ da Champions, os adeptos das águias situados no terceiro anel arremessaram tochas para a zona em que estavam apoiantes do Inter, provocando ferimentos em várias pessoas, entre as quais uma criança de 8 anos.Apesar do pedido de desculpas, o Benfica não escapou a uma multa da UEFA de 35 mil euros e à proibição de vender bilhetes para o jogo europeu seguinte fora. Curiosamente, cumprida no mesmo local da infração.