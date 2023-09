Últimos dias de mercado intensos para Baku: foi sondado pelo Benfica e acabou a mudar de agente

Ridle Baku foi um dos últimos jogadores que o Benficana recém-encerrada janela de transferências. Apesar de ter tido vários clubes interessados, o lateral-direito acabou por ficar no Wolfsburgo e, agora, revela que em momento algum pediu a Marcel Schäfer, atual diretor-desportivo do clube, para sair perto do fecho do mercado. Ainda assim, admite que os últimos dias foram de mudança.É que o jogador, de 25 anos, é agora agenciado pela 'Sports360 GMBH'. "Procuro sempre otimizar tudo, é um processo contínuo. Seja em áreas como a nutrição, a recuperação, fitness ou outros tópicos", explicou Baku, que até perto do final do mercado de transferências pertencia à 'AKA Global'.Apesar da mudança de representantes, o defesa garante que está feliz e fugiu aos rumores sobre uma eventual transferência para o Benfica. "Não comentei sobre essas coisas no passado e não o farei agora. Tudo o que posso dizer é que me sinto confortável no Wolfsburgo e quero alcançar algo com o clube", disse, à 'Kicker'.Este começo de temporada, contudo, está longe de ser o melhor de Baku. O alemão, que se habituou a ser escolha inicial em 2022/23, só foi titular uma vez esta época, na vitória, por 2-0, frente ao Heidenheim.