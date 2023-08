Venda de bilhetes para o Benfica-V. Guimarães reabre esta quinta-feira

O Benfica vai reabrir amanhã, pelas 10h00, a venda de bilhetes para o jogo com o V. Guimarães. Os ingressos para o duelo da 4ª jornada, a disputar-se no sábado, às 20h30, estarão disponíveis única e exclusivamente para sócios do emblema da Luz.Pouco antes de anunciar a reabertura das bilheteiras, as águias haviam comunicado que a lotação estava esgotada para a receção aos vimaranenses. "A lotação do Estádio da Luz para o embate com o Vitória de Guimarães está esgotada. Existe a possibilidade de reabertura das bilheteiras em caso de devolução de ingressos por parte do adversário e caso seja ativado o mercado secundário. Espera-se, como tem sido habitual, um Estádio da Luz repleto de fervorosos benfiquistas no apoio à equipa", pode ler-se na newsletter de hoje.No último jogo na Luz - primeiro das águias em casa -, frente ao Estrela da Amadora, estiveram quase 60 mil adeptos.