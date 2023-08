Vlachodimos a um passo do Nottingham Forest, avança Sky Sports

A Sky Sports dá conta que Odysseas Vlachodimos está muito perto de ser reforço do Nottingham Forest, num negócio que se fará por 9 milhões de euros. Ainda de acordo com a emissora inglesa - numa informação quetambém está em condições de avançar -, o guarda-redes grego irá viajar para Nottingham para fazer exames médicos assim que o acordo entre os ingleses e o Benfica seja fechado.Contratado em 2018 ao Panathinaikos, a troco de 2,4 milhões de euros, o guarda-redes helénico, de 29 anos, foi titular indiscutível nas águias nas últimas cinco temporadas, um estatuto que perderia no arranque da atual, depois de ter comprometido diante do Boavista.