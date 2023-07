Vlachodimos deu o nó

Odysseas Vlachodimos casou-se ontem com Elena, a companheira de há muitos anos e com quem já tem dois filhos. Um dia depois de ter representado a seleção da Grécia, num duelo contra a França (0-1), em que defendeu um penálti, que seria repetido, o guarda-redes deu o nó. Entre os convidados, estiveram Petar Musa e Mihailo Ristic, companheiros no Benfica. Também Ulisses Santos, empresário do guardião marcou presença, partilhando imagens da festa.

Depois de ter representado a seleção helénica no duplo compromisso de apuramento para o Euro’2024, Vlachodimos, de 29 anos, gozará mais um período de férias antes de se apresentar na pré-época . As águias estão à procura de um concorrente, mas o grego parte em vantagem na luta pela titularidade.