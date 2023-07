Vlachodimos: «Roger Schmidt conseguiu transformar uma boa equipa numa equipa de topo»

Odisseas Vlachodimos não poupa nos elogios a Roger Schmidt. Numa entrevista ao site 'Transfermarkt' o guarda-redes diz mesmo que o treinador alemão levou o Benfica e outro nível."Já éramos uma grande equipa antes, mas Roger Schmidt conseguiu fazer-nos subir mais um degrau, física e mentalmente. Isso ajudou-nos muito. Jogámos um bom futebol de ataque e de pressão alta durante o jogo. Essas foram as caraterísticas que nos definiram durante esta época", explicou o guarda-redes, afiançando que este é o melhor Benfica desde que chegou ao clube.Depois explicou os pontos fortes do técnico: "A força mental, o seu discurso e a sua calma. Ele tem toda a equipa a apoiá-lo. O treinador era novo, mas tinha-se sempre a sensação de que ele já lá estava connosco há algum tempo. Conseguiu transformar uma boa equipa numa equipa de topo. E mesmo depois do minuto 60 de cada jogo, estávamos tão bem que podíamos continuar a pressionar e a atacar novamente. Foi uma boa combinação."Vlachodimos fez depois um balanço da época, com particular destaque para a Champions: "Juntamente com a Liga dos Campeões, foi uma temporada absolutamente fantástica. Jogámos um futebol muito atrativo, competimos diante de grandes equipas e mostrámos que somos uma equipa de topo. Terminar no primeiro lugar do grupo foi uma grande forma de nos afirmarmos. Foi uma pena que, no final, não tenhamos ido mais longe. Tínhamos muitas esperanças, mas acabámos por ser eliminados por um dos finalistas da prova."