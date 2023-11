Voo da águia falha pouso antes do Benfica-Sporting

O voo da águia é sempre um dos momentos mais aguardados pelos adeptos do Benfica. Desta vez, esse momento foi de alguma desorientação. É que antes do jogo arrancar, perante bastante ruído, a mascote dos encarnados foi pousar junto a uma das bandeirolas. O tratador encarregou-se, depois, de a colocar em cima do símbolo.A viver no seu país natal, o Brasil, Isaías tem estado por Lisboa nos últimos dias e foi ontem homenageado em pleno relvado da Luz. O antigo avançado, que ficou conhecido pelo seu pé canhão, mostrou-se emotivo no regresso a casa, perante o carinho que recebeu dos adeptos antes da partida começar. O brasileiro representou o Benfica entre 1990/91 e 1994/95, anotando 71 golos em 178 jogos.