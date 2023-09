Yaremchuk não esquece Benfica: «Os últimos meses foram difíceis»

Apresentado como reforço do Valencia, depois dos compromissos das seleções, Roman Yaremchuk não esqueceu a passagem pelo Benfica, em 2021/22 e início de 2022/23. Em conferência de imprensa, o avançado ucraniano, que está emprestado pelo Club Brugge, falou de um período conturbado."A vida é assim. Tive alguns bons primeiros meses no Benfica, mas depois tive Covid e algumas lesões, rebentou a guerra na Ucrânia e os últimos meses foram difíceis para mim. Depois, no Brugge, também tive problemas com lesões, embora tenha jogado bem quando pude, mas não tive as oportunidades que queria. Espero que em Valência tenha confiança para mostrar o meu melhor nível e marcar muitos golos", sublinhou.Yaremchuk foi contrado pelo Benfica ao Gent, depois do Euro'2022, realizado no verão de 2021, a troco de 17 milhões de euros, por 75 por cento do passe. Saiu um ano depois, com 9 golos marcados em 47 jogos.