Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Yuri Ribeiro comenta chegada de Di María à Luz: «Benfica quer ser cada vez mais forte também na Europa» Lateral-esquerdo do Legia Varsóvia continua a seguir as novidades do mercado encarnado





• Foto: SL Benfica