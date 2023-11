Bozenik convocado pela Eslováquia

Tal como vem sendo hábito nas últimas convocatórias, Robert Bozenik, avançado do Boavista, voltou a merecer a confiança do selecionador Francesco Calzona e a ser chamado para representar a Eslováquia.Desta forma, o ponta-de-lança, que leva seis golos e duas assistências esta época ao serviço dos axadrezados, será opção nos embates decisivos da qualificação para o Europeu de 2024, frente à Islândia, a 16 de novembro, e à Bósnia-Herzegovina, no dia 19.A Eslováquia ocupa nesta fase a 2.ª posição do grupo J da qualificação para o próximo Campeonato da Europa, atrás de Portugal. Com quatro pontos de vantagem para o Luxemburgo, os eslovacos podem selar o apuramento já na receção à Islândia.