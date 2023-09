Abascal: «Estamos chateados com a derrota, mas creio que deixámos uma boa imagem»

Depois da derrota pesada em casa do Sp. Braga, por 4-1 , Abascal assumiu a desilusão do Boavista, mas admitiu que os axadrezados podem sair do Minho satisfeitos pela imagem deixada."Estamos chateados com a derrota, mas creio que deixámos uma boa imagem. Depois da expulsão, as coisas complicaram-se, entramos melhor na 2.ª parte, mas eles construíram uma boa diferença e não pudemos fazer mais nada", lamentou o defesa, que sobre a expulsão de Seba Pérez... pouco quis dizer: "Creio que todos viram. Prefiro não falar e deixar que as imagens falem por si."Olhando ao futuro, o defesa uruguaio mostra-se otimista. "Temos de continuar a trabalhar, tal como fizemos quando estávamos a ganhar. Temos de corrigir os erros, temos um jogo difícil em casa contra o Famalicão e vamos dar uma boa resposta para o nosso público e para o grupo, que está a fazer um bom campeonato. Os adeptos são sempre um exemplo, acompanham-nos em todo lado e digo-lhes que estejam tranquilos, porque vamos sempre lutar por eles e por nós."