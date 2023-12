Abascal: «Não estamos a passar um bom momento»

Rodrigo Abascal lamentou a derrota () deste sábado frente ao Gil Vicente. "Foi um jogo equilibrado na 1.ª parte e a melhor oportunidade foi nossa, com a bola na trave. Na 2.ª parte, o detalhe do penálti permitiu-lhes marcar. Procurámos o golo, mas não conseguimos empatar. Não estamos a passar um bom momento, faltam-nos pontos. Fizemos um bom jogo com o Guimarães. Hoje não pontuamos, mas no próximo jogo em casa vamos fazer tudo para voltar a somar", atirou o defesa uruguaio, em declarações à comunicação social, deixando ainda uma mensagem de olho no Ano Novo: "Desejo tudo de bom para o Boavista, aos adeptos, às nossas famílias."