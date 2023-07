Abascal renova contrato com o Boavista até 2025

O Boavista anunciou esta tarde a renovação do contratro de Abascal, com o defesa-central uruguaio a ampliar a sua ligação aos axadrezados até 2025.Com 29 anos, Rodrigo Abascal vai cumprir a sua terceira época no Bessa, ele que terminava o seu vínculo em 2024 e pode assim ficar quatro anos ao serviço dos axadrezados, depois de ter acumulado 62 jogos, com um golo e quatro assistências, nas duas últimas temporadas.Em declerações aos meios do clube, Abascal mostrou-se "feliz e orgulhoso" por ter a oportunidade de continuar a representar o Boavista, pelo menos, durante mais dois anos, tendo revelado até que espera que esta ligação se "prolongue por muito mais tempo"."Sinto-me muito contente no clube, sou acarinhado por todos. Estou muito ligado a esta grande família. Tanto eu, como a direção queríamos muito esta renovação, e estou feliz pela confiança que todos continuam a depositar em mim. Espero ficar aqui muito anos", registou o defesa-central, acrescentando:"Sinto que os adeptos gostam muito de mim, porque sou um jogador que dá sempre tudo pelo Boavista – e é isso que se exige a quem representa este grande clube. Tenho a raça boavisteira, identifico-me com os adeptos e a mística do clube, e acredito que isso acaba por se refletir em campo. Como disse, sinto uma enorme ligação a esta grande família.""A base da equipa da última época continuou. Estamos a trabalhar bem, com grande intensidade, e temos uma mescla de jogadores mais experientes com outros mais novos. Os jovens da formação estão com uma grande vontade de trabalhar, crescer e jogar, e acredito que com a base que temos eles vão ter todas as condições para evoluírem ao longo da temporada, até porque têm todos muita qualidade. Acredito mesmo, pelo que vejo nos treinos, que muitos vão surpreender. Eles têm um grande futuro, e nós, os mais experientes, juntamente com o trabalho e a humildade deles, vamos criar as condições para que possam mostrar todo o seu potencial", concluiu Rodrigo Abascal.