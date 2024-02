AG da SAD do Boavista novamente adiada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Assembleia Geral da SAD do Boavista voltou a ser adiada, desta vez para 15 de março, às 18 horas, altura em que terão mesmo de ser oficializados os novos órgãos sociais da sociedade: Conselho de Administração, Assembleia Geral e Conselho Fiscal.

Recorde-se que a reunião dos acionistas dos axadrezados já tinha sido adiada do dia 27 de dezembro para esta segunda-feira, mas as condições mantiveram-se de lá para cá. Ou seja, a Jogo Bonito, o principal acionista e propriedade do empresário Gérard Lopez, ainda não indicou os nomes para os órgãos a serem votados.

Vítor Murta, como se sabe, manteve-se na presidência do Conselho de Administração, algo fundamental para a SAD poder funcionar em pleno durante o período em que o mercado de transferências esteve aberto e vai continuar a assumir interinamente a chefia da Sociedade até à AG agora reagendada para março, sendo que aí a Jogo Bonito já terá mesmo de ter formalizado uma lista concreta para a gestão do futebol profissional do Boavista e colocá-la à votação dos acionistas.