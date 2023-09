Agra mantém os pés no chão

O Boavista soma e segue na liderança do campeonato, mas no Bessa continua a imperar a sensibilidade e o bom senso de não alargar horizontes desportivos, conforme o experiente Salvador Agra, extremo de 31 anos, confidenciou ao jornal ‘Marca’.

"É normal que os nossos adeptos estejam felizes com o desempenho neste arranque de época, mas é preciso manter os pés no chão. Isto acabou de começar", confidenciou Salvador Agra, garantindo que o plantel é ambicioso, mas está ciente do quão dura será a competitividade nos próximos desafios: "Estamos a tentar devolver o Boavista aos lugares a que a sua história corresponde , mas isso leva tempo, pelo que é preciso dar passos pequenos e seguros e oxalá no final da temporada possamos dar uma alegria aos nossos adeptos".