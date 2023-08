Boavista coloca bilhetes à venda para o Benfica: adereços das águias aceites só no sector visitante

O Boavista já deu início, esta segunda-feira, ao processo de venda de bilhetes para a receção ao Benfica, agendada para de hoje a uma semana, às 20h45, na 1.ª jornada da Liga Betclic.Em nota divulgada no site do clube, é frisado que só serão permitidos adereços alusivos ao Benfica no sector visitante do Estádio do Bessa (topo Norte), sendo assim proibidos nas restantes bancadas. Segundo apurámos, esta medida foi tomada pelos axadrezados por questões de segurança e com a devida articulação com as forças policiais.Sócios com quotas em dia (julho) - 7,50 €Sócios menores – 0 € (obrigatório levantar bilhete)Público Geral (Bancada Nascente Nível 3) – 35 €Público Geral (Tribuna VIP: Cadeiras Vermelhas/Nascente Nível 2) – 70 €