Boavista cumpre jogo à porta fechada no arranque da época

O Boavista vai mesmo cumprir a sanção de um jogo à porta fechada neste arranque da temporada 2023/24. Será na receção ao U. Leiria, no próximo dia 24 (20h15), em jogo referente à primeira fase da Allianz Cup."O Boavista FC esgotou todas as possibilidades de recurso junto das mais variadas instâncias judiciais, estando por isso obrigado a cumprir castigo aplicado originalmente a 28 de junho de 2022 pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", refere a nota divulgada pelo emblema axadrezado.O castigo foi decretado há pouco mais de um ano pelo CD da FPF e teve por base infrações relacionadas com o sistema de videovigilância nas partidas disputadas no Bessa frente ao Moreirense e ao Vizela, no campeonato de 2021/22.Recorde-se que, caso avance na Taça da Liga, o Boavista voltará a jogar em casa, no dia 30, contra o vencedor do Nacional-Penafiel. Já o primeiro jogo no Bessa para o campeonato será logo na jornada inaugural, diante do campeão Benfica.