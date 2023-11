Boavista em solidariedade com o Senegal

O Boavista convidou toda a comunidade a participar na recolha de bens que se vai realizar nas instalações do clube até ao final de novembro com o objetivo de ajudar a aldeia de La Pointe-Sarène, no Senegal, país de origem do ex-goleador e agora administrador da SAD Fary Faye. A ação solidária nasceu com o objetivo ajudar a minimizar as muitas dificuldades das crianças senegalesas, pelo que a doação de vestuário, calçado, produtos de higiene pessoal, brinquedos e material escolar vai reverter a favor da Association Heart of Senegal, em colaboração com a Fundação do Futebol da Liga Portugal.