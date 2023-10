Boavista empata com a Sanjoanense

A última semana e meia foi de paragem competitiva para os clubes, mas teve pouco de descanso para o plantel do Boavista. Ontem, no relvado secundário do Bessa, as panteras voltaram a realizar um jogo-treino, desta feita frente à Sanjoanense, que terminou empatado (2-2). Os golos do Boavista foram apontados por Jeriel de Santis e Martim Tavares, dupla que já tinha faturado no triunfo (3-0) no particular disputado há um par de dias diante do Varzim.

Ao longo da sua história centenária, o Boavista já conquistou a Taça de Portugal por cinco vezes e Petit quer forçar o renascimento da tradição axadrezada na prova rainha, razão pela qual tem dado especial atenção à eliminatória a disputar frente à UD Oliveirense. O clube já não marca presença na final do Jamor desde a época 1996/97.