Boavista inicia a venda de bilhetes para a bancada destinada aos adeptos do Benfica

O Boavista iniciou esta terça-feira a venda de bilhetes para a bancada Topo Norte para o duelo com o Benfica, na segunda-feira, referente à 1.ª jornada. Refira-se que este sector do Estádio do Bessa será o único onde os adeptos poderão apresentar adereços alusivos ao clube encarnado.Um dia depois do arranque da venda de ingressos para os sócios e para o público geral nas restantes bancadas, e já depois do Benfica ter anunciado que os bilhetes à sua disposição estavam temporariamente esgotados, os adeptos das águias têm assim a nova oportunidade para adquirir entradas para a partida no estádio do Boavista.Refira-se que os bilhetes estão a ser comercializados a 20 (Bancada Topo Norte Nível 2) e 25 euros (Bancada Topo Norte Nível 1).