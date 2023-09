Boavista lança nova campanha para angariar e recuperar sócios

O Boavista vai lançar uma nova campanha para incentivar a adesão de novos sócios e recuperar antigos associados que já não estejam ligados ao clube.A iniciativa, com o lema 'Eu sou Sócio, e Tu?', será lançada a partir do dia 11 de setembro, na próxima segunda-feira, e inclui algumas vantagens e mudanças que podem beneficiar o associado.São elas a isenção do pagamento da jóia (15€) e do cartão (3€), mediante o pagamento das duas primeiras quotas, bem como a regularização de quotas em atraso em dez prestações, através de débito direto ou pagamento de serviços. Além disso, em caso de adesão ao débito direto, os sócios estão isentos do pagamento de uma quota mensal, que pode ser uma vantagem para novos associados.A campanha finaliza dia 31 de outubro.