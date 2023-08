Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Boavista mostra Pantera de cara lavada após ato de vandalismo: «O respeito não tem cores» Símbolo do clube axadrezado que se encontra no exterior do estádio do Bessa tinha sido vandalizada com tinta azul e branca





• Foto: Boavista