Boavista multado por falta de comparência de médico no jogo com a Oliveirense

O Conselho de Disciplina multou o Boavista, nesta sexta-feira, em 1.530 euros, por falta de um elemento da equipa médica no banco das panteras na realização do jogo com a Oliveirense, para a Taça de Portugal (1-3).O clube axadrezado ainda tentou justificar a falta da figura através de uma atestado médico, alegando doença como o motivo maior para a não comparência do médico no encontro, podendo ler-se no documento que, "em virtude de doença, conforme atestado médico em anexo, não foi possível a presença do elemento médico, tendo a assistência sido assegurada por dois elementos do departamento médico".Contudo, o Conselho de Disciplina decidiu não aceitar o documento, alegando que este não justifica a falta do elemento num período a seguir ao jogo e comunicou ao emblema que a decisão ficará, para já, como está e a coima será requerida.