Boavista na vanguarda da tecnologia

O Boavista anunciou esta terça-feira a renovação e expansão da parceria com o Football Science Institute (FSI), empresa que os axadrezados registam como "uma das principais referências mundiais na área da investigação científica e de desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas aplicadas ao futebol".Ao longo da atual época desportiva, registam ainda os boavisteiros, "será desenvolvida uma linha de pesquisa científica entre o Boavista e o FSI com o objetivo de criar um perfil individual dos jogadores"."Os resultados obtidos neste projeto vão gerar um melhor entendimento sobre o jogador, de modo a oferecer uma ferramenta essencial para o trabalho da equipa técnica, para além de contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento da vertente científica aplicada ao futebol", assinalam.Para tornar este projeto possível, o Boavista e a FSI "contam ainda com a colaboração da empresa Kinexon (Fornecedor Preferencial da FIFA Live Player & Ball) através do Kinexon Perform GPS Elite, o sistema mais preciso e avançado a nível mundial, sendo que o Boavista será a primeira equipa do Mundo a utilizar esta tecnologia de ponta"."Estamos muito satisfeitos por solidificar a nossa parceria com o FSI, um player líder na área do futebol e das ciências desportivas. Temos de trabalhar com os melhores para cumprimos com a missão de continuar a fazer crescer o Boavista FC e é isso que está em causa nesta parceria com o Football Science Institute e a Kinexon", registou Miguel Cid, responsável pelo Boavista LAB e Team Manager da equipa principal dos axadrezados.Bernardo Requena, cofundador do Football Science Institute, expressa o seu entusiasmo com a renovação de uma parceria de sucesso, saudando ainda a nova colaboração com a Kinexon: "Estamos empenhados em continuar a fazer avanços no campo da ciência do desporto e a nossa colaboração com o Boavista e a Kinexon é uma prova da nossa dedicação partilhada à excelência", afirmou aos meios dos axadrezados.Refira-se que o FSI trabalha de perto com vários clubes de renome internacional, como são os casos do Valência, Bétis, Celta de Vigo (todos de Espanha), PSV Eindhoven (Holanda), Marselha (França), Besiktas (Turquia), Club América (México), Colo Colo (Chile) e Inter Miami, da Major League Soccer e onde alinha Lionel Messi.