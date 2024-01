Boavista tem situação salarial regularizada

A escassas horas do prazo limite para comprovar a inexistência de dívida salarial, o Boavista conseguiu demonstrar que tem tudo em dia e, por conseguinte, viu a situação regularizada, confirmouOs dois meses de ordenados que estavam em atraso foram liquidados na quinta-feira e na sexta-feira passadas, tal como anunciou Vítor Murta aquando da apresentação de Ricardo Paiva como treinador dos axadrezados, mas só esta quarta-feira tudo ficou solucionado.De recordar que o emblema do Bessa foi um dos três emblemas notificados no dia 19 por terem falhado o controlo salarial da Liga Portugal, juntamente com o Leixões e o Länk Vilaverdense. Neste momento, apenas o emblema minhoto continua em perigo de ser alvo de um processo disciplinar.