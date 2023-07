Boavista vence com reviravolta o Al Hazem de Filipe Gouveia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista bateu o Al Hazem, recém-promovido ao escalão principal da Arábia Saudita e comandado pelo português Filipe Gouveia, por 4-3, num jogo de preparação realizado na Lousada, revelou esta quarta-feira o clube da Liga Betclic.

Luís Santos (22 minutos), Bruno Lourenço (39'), Tiago Morais, de penálti, (83') e Chidozie (86') apontaram os golos das panteras, que estiveram por duas vezes em desvantagem, mas saíram vitoriosos do quarto teste de pré-temporada, que decorreu à porta fechada.

Um dia depois da derrota face ao também primodivisionário Arouca (0-3), Petit começou com João Gonçalves, Luís Santos, Gonçalo Almeida, Filipe Ferreira, Joel Silva, Bernardo Silva, Ibrahima Camará, Ilija Vukotic, Bruno Lourenço, Salvador Agra e Martim Tavares.

Como suplentes utilizados atuaram Luís Pires, Pedro Malheiro, Chidozie, Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastián Pérez, Gaius Makouta, Miguel Reisinho, Marco Ribeiro, Masaki Watai, Tiago Machado e Tiago Morais, enquanto César sofreu um traumatismo no joelho direito e esteve indisponível, a par de Vincent Sasso e Júlio Dabó.

O Boavista somou a segunda vitória na pré-época, que tinha iniciado com um êxito (3-1) sobre o Leixões, da 2.ª Liga, e uma derrota perante o Sp. Braga (0-2), do escalão principal, quando restam apenas cinco dias para o primeiro encontro oficial em 2023/24.

A formação comandada por Petit recebe a União de Leiria, recém-promovida à segunda divisão e campeã em título da Liga 3, na segunda-feira, às 20h15, em partida da primeira fase da Taça da Liga, que se vai realizar à porta fechada no Estádio do Bessa, no Porto.

O Al-Hazem, que ascendeu na última época à Liga saudita sob alçada de Filipe Gouveia, ex-médio campeão nacional pelo Boavista, em 2000/01, vai continuar a estagiar em Portugal e tem mais jogos preparatórios agendados com Santa Clara (22 de julho) e Trofense (dia 29), recém-despromovidos à Liga Sabseg e à Liga 3, respetivamente.