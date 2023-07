Boavista vence Leixões em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Naquele que foi o primeiro jogo de preparação para a nova temporada da equipa às ordens de Petit, o Boavista venceu o Leixões por 3-1, em jogo disputado no campo secundário do Estádio do Bessa.

Os golos dos axadrezados foram apontados por Jeriel de Santis, Bozeník, que ontem assinou em definitivo pelo clube até 2027, e Tiago Morais, que curiosamente esteve emprestado ao Leixões na época transata. Já o golo da equipa orientada por Pedro Ribeiro foi marcado pelo jovem Moshood.

Do lado do Boavista, Petit teve apenas como ausentes Dabó e Sasso, entregues ao departamento médico, enquanto que o técnico do Leixões utilizou todo o plantel à disposição.