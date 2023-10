Boavista vence Varzim em particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista, da Liga Betclic, venceu esta sexta-feira em casa o Varzim, da Liga 3, por 3-0, em jogo de preparação realizado no campo secundário do Estádio do Bessa.

Aproveitando a pausa para os jogos das seleções, a equipa comandada por Petit realizou um treino com a equipa do terceiro escalão, vencendo com golos de Jeriel De Santis, Luís Santos e Martim Tavares.

O Boavista, 6.º classificado da Liga Betclic, está a preparar o encontro com a Oliveirense, da Liga Sabseg, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Já afastado da Taça de Portugal, o Varzim apenas volta a jogar a 29 de outubro, para a Liga 3, na qual é terceiro classificado da Série A.