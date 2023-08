Bozeník: «Estou mesmo feliz pelos dois golos marcados e pela equipa»

O golo de Bozeník que impôs a derrota ao Benfica no arranque do campeonato O golo de Bozeník que impôs a derrota ao Benfica no arranque do campeonato

O Boavista venceu esta segunda-feira o Benfica, por 3-2, um jogo decidido com um golo aos 90+13 minutos. Os encarnados, que jogaram em inferioridade desde os 50 minutos, por expulsão de Musa, marcaram por Di María (22) e Rafa (75), mas o Boavista chegou ao triunfo por Bozeník (55 e 90+13) e Bruno Lourenço (90, de penálti), que foi expulso aos 90+11."Estou mesmo feliz pelos dois golos marcados e pela equipa. Fizemos um jogo muito bom, com uma atmosfera fantástica no estádio com os nossos adeptos e os do Benfica. Contente por todos. Lutámos imenso, contra um Benfica que jogou muito bem mesmo com 10 jogadores. Para nós foi importante mantermo-nos calmos e positivos, confiando uns nos outros", considerou Bozeník.