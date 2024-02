Bozeník viajou para Sevilha mas operação foi cancelada e avançado volta ao Bessa

O avançado Bozeník viajou para Sevilha, em Espanha, no sentido de realizar exames médicos e tentar chegar a acordo com o Sevilha. Mas a operação foi cancelada e o jogador vai voltar ao Bessa, segundo apurouRecorde-se que o Sevilha tinha subido nos últimos dias a oferta para 5 milhões de euros, com mais 1 M€ por objetivos. Vítor Murta, líder axadrezado, teve o processo em mãos e defendeu até ao limite os interesses dos boavisteiros, recusando-se a ceder perante a pressão negocial que estava a ser exercida.O Boavista ficou desagradado com a forma como o Sevilha abordou o jogador, considerando que essa deselegância, agravada pela postura dos representantes do eslovaco, retirou condições para qual facilidade por parte dos panteras. O facto de Bozeník ter ameaçado não ir a jogo frente ao Portimonense já tinha causado enorme desagrado. A partir daí, Vítor Murta mostrou-se intransigente e a transferência, apesar do ato de rebeldia do ponta-de-lança, acabou por ser inviabilizada.