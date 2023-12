Capitães do Boavista voltaram a reunir com Vítor Murta e plantel treinou normalmente

O plantel do Boavista trabalhou com normalidade, esta quinta-feira, mas só subiu ao relvado depois de os capitães terem estado reunidos com o Vítor Murta. Com a insatisfação no seio do grupo a subir de tom graças aos salários em atraso, os líderes do balneário voltaram a procurar o presidente, a fim de perceber como irá resolver-se toda esta situação.Recorde-se que, na quarta-feira à tarde, o plantel dos axadrezados pediu a presença de Vítor Murta no balneário , local onde foi levada a cabo uma reunião com o mesmo intuito, o de perceber como e quando serão liquidados os vencimentos.Tal como Record escreveu precisamente na quarta-feira, os jogadores do Boavista estão sem receber desde setembro, o último mês a ser pago. A própria Liga Portugal, através de comunicado oficial publicado na terça-feira à noite, confirmou que os axadrezados falharam o controlo salarial referente aos meses de setembro, outubro e novembro. Leixões e Länk Vilaverdense foram os outros dois emblemas que nao conseguiram comprovar a inexistência de dívida. Após serem notificados, os três clubes têm agora 15 dias para regularizar a situação, sob pena de serem punidos desportivamente.