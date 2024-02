Chidozie já recuperou de malária

Chidozie já está de regresso ao Bessa, depois de recuperar de malária, doença que o jogador nigeriano contraiu quando esteve com a sua seleção na fase final da CAN, na Costa do Marfim.De regresso ao seu país, Chidozie ficou a recuperar em casa devidamente medicado e em contacto direto com o departamento médico dos axadrezados, tendo falhado a visita de sábado a Chaves, onde já esteve o seu compatriota Onyemaechi, que também foi para a CAN com a seleção da Nigéria.Chidozie regressou ontem ao Porto e esta terça-feira já integrou o treino da equipa, pelo que a sua disponibilidade para a receção ao Sp. Braga vai depender de como se apresentar no plano físico, sendo que há ainda margem de manobra até ao confronto com os arsenalistas, que é só na próxima segunda-feira, no fecho da jornada 23 da Liga Betclic.