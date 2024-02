Chidozie tem malária e ficou na Nigéria em recuperação

Chidozie vai continuar ausente das opções de Ricardo Paiva no Boavista. O defesa-central ainda se encontra na Nigéria a recuperar de malária, doença que contraiu quando ainda estava na Costa do Marfim. Chidozie sentiu os primeiros sintomas precisamente no dia da final da CAN, que a Nigéria perdeu frente à seleção local e onde neste momento há um surto de malária. O jogador viajou já com grande dificuldades para a Nigéria, onde nem sequer conseguiu estar presente na cerimónia de homenagem à equipa orientada por José Peseiro com o presidente daquela país africano.Chidozie, de resto, está em constante contacto com a equipa médica do Boavista, obviamente medicado, encontra-se neste a recuperar bem da doença e viaja para Portugal assim que estiver melhor.Já Bruno Onyemaechi, que também esteve na CAN com a Nigéria, mas não chegou a ser utilizado por José Peseiro durante a prova, chegou hoje ao Porto ao final da manhã, tendo viajado durante a noite. O defesa-esquerdo integra amanhã o treino dos axadrezados, ficando a sua disponibilidade para a visita a Chaves dependente do que a equipa técnica considerar melhor, em função do muito tempo de ausência dos treinos no Bessa.