Confusão acaba com Petit expulso

O adjunto vila-condense Nuno Silva foi expulso na 1ª parte, por protestos, mas foi no último suspiro que a confusão instalou-se, junto ao banco do Boavista. Cláudio Pereira exibiu o cartão vermelho três vezes, mas apenas Petit e o adjunto Germano Pires deixaram o relvado. "O símbolo do Boavista merece um pouco mais respeito", disse Seba Pérez.