Contas da SAD do Boavista aprovadas

Na sequência da Assembleia Geral de acionistas realizada ontem, a SAD do Boavista informou que "os relatórios de gestão e contas da sociedade relativos aos exercícios das épocas desportivas de 2020/2021 e 2021/2022 foram aprovados com 97,97 por cento de votos favoráveis do capital social representado" na reunião. Saliente-se que no próximo dia 27 haverá uma nova AG, desta vez eleitoral, que decidirá o futuro de Vítor Murta.