«Estás a ser um artista do c...!»: As palavras que valeram um jogo de castigo a Petit

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta quinta-feira, o castigo de um jogo de suspensão para Petit, treinador do Boavista, na sequência da sua expulsão durante o duelo com o Rio Ave, da 10.ª jornada da Liga Sabseg.De acordo com o relatório do árbitro da partida, Cláudio Pereira, o técnico de 47 anos, foi expulso devido a protestos com a equipa de arbitragem. "Estás a ser um artista do c...!", foram as palavras que valeram a sanção a Petit, que foi ainda multado em 1.632 euros.Também expulsos durante o decorrer do encontro, o fisiologista Pedro Barbosa, por protestos, e o treinador-adjunto Germano Pires, por atirar uma bola contra um adversário, foram igualmente sancionados com um jogo de suspensão.