Filipe Ferreira para reavaliar

Filipe Ferreira foi baixa de última hora no jogo da Luz, onde Salvador Agra regressou ao ativo. O defesa-esquerdo sofreu uma lesão traumática na coxa direita e será reavaliado no regresso ao trabalho no Bessa, mas dificilmente será opção também para o jogo com o Portimonense. Luís Santos é a solução novamente adaptado a lateral.