Gérard Lopez convida Vítor Murta para continuar na presidência da SAD do Boavista

Vítor Murta, presidente do Boavista, foi convidado por Gérard Lopez, acionista maioritário da SAD, a avançar para um novo mandato na liderança da administração, que terá início na próxima Assembleia Geral, marcada para 5 de fevereiro, apurouRecorde-se que a Assembleia Geral eleitoral da SAD estava originalmente marcada para 27 de dezembro, mas foi adiada depois da sociedade Jogo Bonito, de Gérard Lopez, ter comunicado a Álvaro Braga Júnior, presidente da mesa, que não seria possível "indicar os órgão da administração a serem votados" atempadamente, mantendo-se Vítor Murta em plenas funções para evitar um vazio diretivo.Na altura, como Record deu conta, a prioridade da administração passava por regularizar a questão salarial do plantel, algo que acabou por acontecer depois dos axadrezados terem falhado o prazo inicial para apresentarem o comprovativo de ausência de dívidas junto da Liga.Por deter 67,67 por cento da SAD, a sociedade Jogo Bonito tem direito a nomear três elementos para o Conselho de Administração, incluindo o Presidente, enquanto o clube pode nomear dois. As duas partes já estarão inclusivamente a preparar dossiers a colocar em prática para o futuro do Boavista e da SAD.