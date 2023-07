'Jogo Bonito' lança OPA sobre 49% do Boavista

O Conselho de Administração da CMVM registou, nesta quinta-feira, a oferta pública de aquisição (OPA) da 'Jogo Bonito Group' sobre 49,22% das ações da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD.Na sequência da divulgação de anúncio preliminar, a 16 de dezembro de 2021 na CMVM, hoje a Jogo Bonito Group "procede ao lançamento de uma oferta pública geral e obrigatória de aquisição de 1.722.700 ações, com o valor nominal de 5 euros cada, representativas de 49,22% do capital social do Boavista SAD", refere o comunicado divulgado junto do regulador do mercado de capitais.A contrapartida oferecida pela Jogo Bonito é de 0,56 euros por ação da Boavista SAD e corresponde ao valor pago pela mesma ao Boavista Futebol Clube (anterior acionista maioritário da Boavista SAD) em 2021.A OPA decorrerá entre as 8h30m (hora de Lisboa) do dia 23 de junho de 2023 e as 15h00m (hora de Lisboa) do dia 7 de julho de 2023, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo do prazo, explica mesmo documento.Os detentores das ações que aceitem a OPA poderão revogar essas declarações de aceitação até ao dia 3 de julho de 2023.Os resultados da oferta serão apurados e divulgados, previsivelmente, no dia 10 de julho de 2023, adianta o comunicado publicado na CMVM.Recorde-se que, a 30 de agosto de 2021, a CMVM determinou a divulgação imediata de um anúncio preliminar de lançamento de OPA sobre a totalidade das ações da Boavista SAD pela Jogo Bonito (entidade dominada por Gérard Lopez).Isto na sequência da aquisição, pela Jogo Bonito, de uma participação superior a 50% dos direitos de voto da Boavista SAD – em resultado da celebração de um acordo de compra e venda de ações da Boavista SAD, entre o Boavista Futebol Clube e a BFC (sociedade dominada pela primeira), enquanto entidades vendedoras, e a Jogo Bonito enquanto compradora, datado de 28 de julho de 2021.A OPA foi preliminarmente anunciada pela Jogo Bonito a 16 de dezembro de 2021. Entretanto, foi recentemente concluída a instrução do processo pela empresa compradora e, em sequência, registada a OPA pela CMVM, bem como aprovado o respetivo prospeto e anúncio de lançamento – hoje divulgados.